Психолог дала москвичам несколько советов после выхода из самоизоляции

Москвичам дали несколько советов в связи с отменой режима самоизоляции. Об этом в среду, 10 июня, рассказала психолог семейного центра Северо-Западного административного округа столичного департамента труда и социальной защиты Татьяна Володина, передает агентство «Москва».

По ее словам, сейчас многие горожане будут совершать незапланированные затраты, так как ранее были лишены этой возможности — просто пойдут в магазин и выберут любой товар, который захочется. Она посоветовала москвичам заниматься шопингом в хорошем настроении и обязательно сытыми, чтобы не тратить лишнее.

«Перед тем как отправиться в магазин, составьте список покупок или меню на несколько дней (если речь о продуктах). Чтобы не купить лишних вещей гардероба, составьте образы из имеющихся нарядов, проанализируйте, чего вам не хватает, и внесите эти вещи в список», — рекомендовала психолог.

Володина посоветовала горожанам не спешить с приобретением дорогих товаров. По ее мнению, крупную сумму сначала надо обдумать. На это лучше выделить лишние 24 часа, только после этого можно принять взвешенное решение.

«Именно во время походов по магазинам нас захлестывают сильные эмоции. Изобилие маркетинговых уловок в виде ярких вывесок, информирующих нас о суперскидках, специальная выкладка товара, спокойная музыка — все это располагает к ненужным приобретениям», — добавила специалист.

Кроме того, не стоит планировать шопинг в первый день зарплаты, а также тратить в магазине последние деньги — только по мере необходимости.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима самоизоляции, а также графика прогулок и пропускной системы. Он отметил, что парикмахерские и салоны красоты заработают в городе с 9 июня. Магазины начали постепенно открываться с 1 июня.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!