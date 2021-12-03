Психолог назвала праздники в детсадах и школах без родителей бессмысленными

Психолог, сертифицированный преподаватель и автор книг и статей по эмоционально-образной терапии Светлана Ладейщикова в беседе с «Мослентой» указала на отсутствие смысла в школьных и детсадовских праздниках, проводимых без родителей.

По ее словам, к подобным мероприятиям дети и родители всегда готовятся вместе, и ребенку очень важно, чтобы в момент выступления кто-то из родственников был рядом. Ладейщикова назвала главной наградой для ребенка любящие глаза мамы, папы или бабушки, вместе с которыми он учил к празднику стихи.

«Детям хочется выступить так, чтобы мама похвалила. Для них это главная мотивация наряжаться и готовиться. Поэтому без родителей, конечно, праздник обессмысливается», — объяснила эксперт.

Ладейщикова подчеркнула, что в таких условиях вся надежда возлагается на работников образовательных учреждений — от них зависит, как в целом будет организован праздник и как дети будут себя на нем ощущать. Психолог посоветовала провести для родителей прямую трансляцию: так дети будут знать, что родители все-таки смотрят на них в момент выступления.

Ранее стало известно, что все мероприятия к Новому году в детских садах и школах Москвы пройдут без участия родителей.