Психолог объяснила желание Теплякова доказать людям гениальность своей дочери

«В прошлый раз он приходил за такой оценкой к Алексею Никитину — потомку знаменитых Никитиных. В ответ на отказ признать Алису вундеркиндом и принять экзамен Евгений Тепляков впал в ярость. Кто знает, сколько таких запросов и кому он направил. Ему жизненно важно заявить, что не он один высоко оценивает успехи девочки», — объясняет эксперт.

Левчук отмечает, что сейчас семья Тепляковых подвергается серьезному давлению, и признать поражение для отца семейства немыслимо. Специалист поясняет, что это будет для него унижением и признанием собственного бессилия, из-за чего он так и будет продолжать обращаться за помощью к различным экспертам.

«Вопрос лишь в том, какие эксперты и на каких основаниях рискнут поставить свою именную подпись под семейным абьюзом и вымучиванием гения из маленького ребенка путем лишения его детства. На мой взгляд, главной целью любого родителя должно быть здоровье и счастье ребенка, а не его баллы и гениальность, которая в вопросах личного счастья и здоровья скорее мешает», — резюмирует она.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила о травле семьи девятилетней студентки МГУ.