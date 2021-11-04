Психолог объяснил агрессивное поведение родителей девятилетней студентки МГУ

Психолог, физиогномист и эксперт по анализу поведения Артем Павлов в беседе с «Комсомольской правдой» провел психодиагностику родителей девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой. Для анализа он использовал фотографии мужчины и женщины — нынешние и десятилетней давности, а также видеозаписи интервью.

Эксперт отметил, что Тепляковы очень сильно изменились за эти годы не только внешне. Очень изменилось их поведение, которое стало странным и даже агрессивным. Мужчина уточнил, что на свадебных фотографиях Евгений Тепляков выглядит крепким, жестким и целеустремленным человеком, чего нельзя сказать о нем сейчас. По мнению Павлова, теперь глава семейства выглядит несдержанным и уставшим.

«У его супруги можно заметить признак невротизации. Пытается улыбаться, но в глазах радости нет. Я считаю, она находится под полным влиянием и контролем супруга, возможно, не во всем его поддерживает, но противостоять не может. Кажется, что ей некомфортно психологически. Им, похоже, обоим очень тяжело сейчас», — продолжает специалист.

Мужчина добавил, что у обоих родителей прослеживается комплекс отличника, но они не могут монетизировать свои знания и таланты, пояснив, что многодетные родители не в состоянии полностью обеспечить своих детей, от чего страдают. «Он страдает и пытается самоутвердиться, доказать миру свою значимость. Мог бы стать успешным ученым, но выбрал другой путь — реализоваться через детей», — резюмировал он.

Ранее педагог предсказала девятилетней студентке МГУ психологический срыв.