Психолог раскрыла общие для психических расстройств симптомы

Педагог-психолог, эксперт по семейным отношениям Мила Левчук рассказала «Мосленте», как можно самостоятельно определить у себя первые признаки психического расстройства, раскрыв общие для них симптомы.

По ее словам, качество жизни человека с подобным диагнозом очень низкое. В первую очередь психолог советует обратить внимание на состояние «тяжелого сердца», когда радость появляется лишь на короткий временной промежуток. Также эксперт рекомендует проследить частую усталость по утрам, одержимость дурными предчувствиями, перемены настроения от веселых припадков до резких пессимистичных мыслей.

Левчук советует обратиться к специалисту в случае, если человек не может справиться с приступами тревоги, возникающими на фоне мыслей, например, о не выключенном утюге, если человек по несколько раз возвращается в комнату и проверяет это. «Вы плохо, тревожно или прерывисто спите. Вам кажется, что кругом люди говорят о вас гадости, сговорились против вас и смеются над вашей внешностью. Вы теряете друзей и социальные связи и у вас есть панические атаки и суицидальные мысли», — продолжает она.

Если подобные симптомы присутствуют у человек на протяжении длительного времени и качество питания, и смена сезонов никак не влияют не смену эмоций, то следует незамедлительно обратиться к психологу.

В заключение эксперт советует не обесценивать и не стыдить себя за свои мысли и действия. «Это не только не поможет, но и составит у вас ложное представление о себе, в котором человека, который болен и нуждается в помощи, ругают и считают плохим», — резюмировала она.

Ранее 56-летнего актера Валерия Николаева госпитализировали из спецприемника в столичную психиатрическую больницу. Врачи диагностировали у актера биполярное расстройство. До этого мужчина находился в изоляторе, где начал вести себя неадекватно и заявил, что сокамерник облил его кипятком. Несмотря на слова артиста, медики повреждений на его теле не обнаружили.