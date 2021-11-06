Пустующий новый дом в Москве озадачил россиян

Житель Москвы нашел в столице по адресу Лефортовский вал, 13 пустующий дом. Он поинтересовался у пользователей сети, не знают ли они, что это за строение. Свой вопрос он задал в Facebook-группе «Лефортово».

«Что это за странный дом и почему он стоит совершенно пустой?» — написал он. Некоторые юзеры отметили внешний вид многоэтажки, назвав ее красивой. Другие указали, что этот дом был построен уже относительно давно, и, возможно, его просто еще не сдали в эксплуатацию. Знакомые с ситуацией комментаторы уточнили, что строение является домом студенческого городка для сотрудников Московского энергетического института (МЭИ).

«Это кооперативный дом МЭИ. Я когда-то хотела в него попасть, лет 16 назад, но тогда для этого надо было быть преподавателем. А сейчас вот и ветеранам МЭИ было бы можно, у меня как раз есть такой значок, но, увы, все раскуплено давно», «Этот дом — ЖСК, построен для преподавателей МЭИ, на деньги преподавателей МЭИ, на земле, принадлежащей МЭИ. Дом построен, но пока не сдан в эксплуатацию», — пояснили юзеры.

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