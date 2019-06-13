Путин назначил Москву местом развития технологий мирового господства

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть совместно с мэрией Москвы и Сбербанком вопрос о создании в столице территории для внедрения технологий в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На данной территории будут устанавливаться экспериментальный правовой режим и создаваться необходимые условия для развития этих технологий, говорится в перечне поручений главы государства. О результатах работы президенту должно быть доложено до 30 ноября текущего года, ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф.

Путин признавался, что его «захватывает» тема искусственного интеллекта. По его мнению, создание монополии в этой сфере принесет ее обладателю мировое господство.

В Москве ранее было анонсировано появление таких инновационных проектов, как крупнейшая в мире система распознавания лиц и технологии связи пятого поколения.

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