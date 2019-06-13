Сегодня в 18:45

Путин назначил Москву местом развития технологий мирового господства

Новости /
Фото: администрация президента России / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть совместно с мэрией Москвы и Сбербанком вопрос о создании в столице территории для внедрения технологий в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На данной территории будут устанавливаться экспериментальный правовой режим и создаваться необходимые условия для развития этих технологий, говорится в перечне поручений главы государства. О результатах работы президенту должно быть доложено до 30 ноября текущего года, ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф.

Путин признавался, что его «захватывает» тема искусственного интеллекта. По его мнению, создание монополии в этой сфере принесет ее обладателю мировое господство.

В Москве ранее было анонсировано появление таких инновационных проектов, как крупнейшая в мире система распознавания лиц и технологии связи пятого поколения.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.