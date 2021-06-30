Путин оценил идею перенести столицу из Москвы в Сибирь

Президент России Владимир Путин во время прямой линии оценил идею по переносу столицы из Москвы в Сибирь. По словам главы государства, подобная мера «не решит проблем». Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«В Сибирь надо переводить определенные федеральные структуры или как минимум крупные компании и головные офисы, которые работают в Сибири, но налоги платят в Москве», — отметил российский лидер.

Уже не в первый раз Путину предлагают перенести столицу России в другой город. Ранее об этом говорили бизнесмен Олег Дерипаска, министр обороны страны Сергей Шойгу, председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции Юрий Крупнов и другие.

Однако, как показал опрос, большинство россиян выступило против лишения Москвы статуса столицы. Согласно результатам опроса, проведенного несколько лет назад Всероссийским центром изучения общественного мнения, лишь каждый пятый россиянин желает переноса столицы. Большинство жителей не представляют себе иного политического центра государства, кроме Москвы: 80 процентов не хотели бы переноса столицы в другой город России. Обратного мнения придерживаются 12 процентов опрошенных.

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