Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Глава государства выразил надежду, что москвичи и гости столицы с понимаем относятся к тому, что в этом году праздник отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Путин также отметил необходимость соблюдать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.

«Москвичи своим трудом, знаниями, талантом, напористостью уже не раз доказали, что способны решать самые сложные задачи», — сказал Путин.

Празднование Дня города в Москве проходит традиционно в первые выходные осени, 5 и 6 сентября. В этом году из-за пандемии коронавируса масштабные гулянья проводиться не будут.

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