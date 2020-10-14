Пьяная 12-летняя девочка пришла на прием к стоматологу в Москве

В Москве 12-летний ребенок пришел на прием к стоматологу, будучи при этом сильно пьяным. О случившемся в среду, 14 октября, сообщает РЕН ТВ.

Ученица 6 класса посетила врача 13 октября. Известно, что перед приемом мать девочки отпустила ее погулять, после чего ребенок пришел к стоматологу в состоянии острого алкогольного опьянения. Причину этого девочка объяснить не смогла.

В итоге школьница была госпитализирована в токсикологическую реанимацию. На данный момент обстоятельства произошедшего неизвестны. Согласно некоторым данным, девочка не состоит на учете, а в школе характеризуется положительно.

По факту случившегося была начата проверка правоохранительными органами.

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