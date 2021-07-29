Пьяная девушка протаранила автобус и скрылась в ближайшем магазине в Москве

Виновницу ДТП удалось найти в ближайшем продуктовом магазине. Во время задержания очевидцы наблюдали замедленную реакцию и несвязную речь женщины, предположив, что она находится в неадекватном состоянии. «Она сильно пьяная. Она вышла и убежала, около магазина пыталась во дворах скрыться», — поделился один из свидетелей аварии.

Пассажиры общественного транспорта не пострадали. Ремонт поврежденного кузова автомобиля, по предварительным данным, обойдется его владельцу дороже, чем сама машина.

За езду в нетрезвом виде девушке грозит не только лишение водительского удостоверения, но и, возможно, реальный срок.

Ранее две пьяные девушки устроили «шоу» сотрудникам полиции, которые пытались задержать их за вождение в нетрезвом виде в московском округе Зеленоград. После остановки автомобиля сотрудниками ДПТ, водитель и пассажирка начали вести себя неадекватно: одна из них пыталась обнять полицейского, вторая залезла в служебный автомобиль и громко звала на помощь при попытке вытащить ее с переднего сидения.

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