Пьяная жительница Подмосковья посадила маленького сына за руль каршеринга

Пьяная жительница Подмосковья во время поездки на каршеринговом автомобиле посадила за руль своего малолетнего сына. Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Москве, ранее женщина была лишена водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

В Госавтоинспекции добавили, что в отношении действий женщины проводится проверка. Обстоятельства инцидента выясняет и подмосковный главк Следственного комитета России. Представитель управления Ольга Вридий заявила, что нарушительница вовлекла своего ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни и жизни еще одного несовершеннолетнего пассажира, который находился на заднем сидении машины.

В декабре 2019 года житель Москвы назвал свою жену колдуньей, заявив, что попал в ДТП после ее проклятия. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как автомобиль стоит посередине дороги. Сразу после этого в иномарку сзади врезается такси. Однако москвич не удивился произошедшему, а лишь подытожил: «Ну все, готов!».

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