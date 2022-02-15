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В Москве пьяные дворники изнасиловали девушку
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
На востоке Москвы два пьяных дворника напали на 28-летнюю девушку и изнасиловали ее, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел на улице Вешняковской. Первым в полицию обратился очевидец преступления, после чего в отделение пришла и сама пострадавшая.
Правоохранителям, прибывшим на место, удалось оперативно задержать преступников. Ими оказались 29-летний и 40-летний приезжие, находившиеся в состоянии сильного опьянения. В отношении них возбудили дело по статье 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») УК РФ. В ближайшее время их отправят в СИЗО.
Ранее в Москве изнасиловали студентку из религиозной семьи после ее решения стать проституткой.