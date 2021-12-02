Пьяные россияне набросились на машину скорой помощи и попали на видео

Пьяные россияне набросились на машину скорой помощи в Москве. Мужчины пинали служебный автомобиль, били окна и громко матерились. Запись с видеорегистратора неотложки опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в среду, 1 декабря, около 03:30 в одном из дворов Бутово. Медики прибыли на вызов. Водитель припарковал машину так, что она не мешала проезду других автомобилей. Однако сидевшие в Opel Astra нетрезвые мужчины решили иначе. Они вышли из салона с криками.