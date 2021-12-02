Сегодня в 07:40
1 мин.

Пьяные россияне набросились на машину скорой помощи и попали на видео

Новости /
Пьяные россияне набросились на машину скорой помощи и попали на видео

Пьяные россияне набросились на машину скорой помощи в Москве. Мужчины пинали служебный автомобиль, били окна и громко матерились. Запись с видеорегистратора неотложки опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в среду, 1 декабря, около 03:30 в одном из дворов Бутово. Медики прибыли на вызов. Водитель припарковал машину так, что она не мешала проезду других автомобилей. Однако сидевшие в Opel Astra нетрезвые мужчины решили иначе. Они вышли из салона с криками.

После словесной перепалки и полученных «скорой» повреждений водитель был вынужден отогнать неотложку в сторону.

Ранее в Москве пациент в состоянии алкогольного опьянения напал на врача скорой помощи. 33-летний мужчина отказался от госпитализации и ударил медработника в голову.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.