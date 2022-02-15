Пьяный иностранец устроил дебош из-за маски в самолете рейса Кемерово — Москва

Пьяный 39-летний иностранец устроил дебош из-за маски на борту самолета, собиравшегося вылететь рейсом Кемерово — Москва. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По информации источника, во время посадки пассажиров в самолет бортпроводники обратили внимание на мужчину с видимыми признаками алкогольного опьянения. Он громко разговаривал, махал руками, с трудом держал равновесие, не смог предъявить свой посадочный талон. На неоднократные требования экипажа успокоиться и надеть маску авиапассажир отвечал категорическим отказом, в связи с чем командир воздушного судна отказал ему в перелете.

При проверке документов сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пассажир нарушил режим пребывания на территории России — в декабре прошлого года у приезжего гражданина закончился срок регистрации.

Сообщается, что в результате мужчину сняли с рейса и доставили в отдел полиции. В отношении дебошира составлены протоколы по четырем административным правонарушениям.

Ранее 38-летний пассажир аэропорта Шереметьево в ожидании рейса до Петропавловска-Камчатского употребил алкоголь и заявил, что самолеты воздушной гавани заминированы.