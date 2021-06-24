Пьяный москвич набросился на полицейского и укусил

В центре Москвы пьяный мужчина начал приставать к водителю автобуса, а затем набросился на сотрудника полиции и укусил его за руку. Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудники полиции приехали на вызов на Зубовский бульвар, где произошел дорожный конфликт между двумя мужчинами», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт получения полицейским телесных повреждений. Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции.

Ранее в Москве мужчина ударил по лицу находившегося на службе сотрудника ДПС и натравил на него двух своих бойцовских собак. По данным Следственного комитета, инцидент произошел утром 16 мая в районе станции метро «Лесопарковая».

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!