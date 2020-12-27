Пьяный москвич прокатился на машине с горки

Житель Москвы устроил гонки по парку Южного Бутова. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и прокатился с аллеи по горке, сообщает издание «Подъем».

В инциденте никто не пострадал, прохожим удалось отскочить в сторону.

Водитель выбрался из машины самостоятельно. Он вел себя агрессивно и бросился на охранника парка. В настоящий момент нарушитель задержан.

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