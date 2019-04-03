Пять станций метро откроют раньше времени

Участок Сокольнической линии московского метро откроют на сутки раньше срока. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте «Московское метро».

«"Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" возобновят работу в четверг, в 5:30 утра», — говорится в сообщении. Изначально предполагалось, что работа станций возобновится 5 апреля.

Участок красной ветки закрыли 30 марта. Ограничения необходимы для завершения строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро.