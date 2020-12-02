Пятиэтажную московскую квартиру бизнесмена захотели забрать за долги

Московскую квартиру бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении кредитных средств, захотели забрать за долги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В конце 2018 года бизнесмен успел продать пятиэтажную квартиру в Зачатьевском переулке площадью 493 квадратных метра офшорной компании Kerley Capital, которая зарегистрирована на Виргинских островах.

Банк, которому Мазуров должен 1,5 миллиарда рублей, счел сделку фиктивной и потребовал признать договор купли-продажи недействительным. Недвижимость оценивается в миллиард рублей.

Мазурова арестовали 15 июля 2019 года по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей. Бизнесмен в суде вину не признал и назвал уголовное дело смешным.

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