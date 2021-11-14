QR-код на входе в продуктовый магазин удивил россиян

На юго-западе Москвы заметили QR-код на двери продуктового магазина. Снимок выложила в Facebook-группе «Теплый Стан» озадаченная россиянка.

«Интересная бумажка на дверях "Дикси", Профсоюзная, 138. В других магазинах не видела», — удивилась автор топика. Женщина добавила, что прошла в магазин свободно и никто не остановил ее для проверки.

Комментаторы ответили автору, что это «дежурная штучка». Для посещения продуктового магазина необходимо только иметь при себе маску, отметил юзер.

С 28 октября до 7 ноября в столице действовал режим нерабочих дней, однако в это время не закрывались продуктовые магазины. На них также не распространялись посещение по QR-кодам, которое сохранилось в некоторых учреждениях после снятия основных ограничений.