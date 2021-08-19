Рабочие остались без денег за ремонт и устроили саботаж в Москве
Рабочие остались без денег за ремонт и устроили саботаж в одном из подъездов на юго-востоке Москвы. Видео происшествия опубликовали в Telegram-канале народного совета Печатников.
В ролике видно, как один из рабочих соскребает со стен свежую штукатурку с помощью лопаты. Администрация сообщества пояснила, что мужчина «отчаялся» получить деньги за проделанную работу и решил уничтожить ее результат.
Также в канале появились фотографии протекающей недоделанной крыши и заваленной отходами мусорокамеры. Объяснили это тем, что рабочие «пошли на крайние меры» из-за обмана и невыплат.
По информации «Москвич Mag», один из ремонтников в беседе с местной жительницей подтвердил, что ему и коллегам не выплачивают зарплату.
Ранее в подвале одного из жилых домов на Балаклавском проспекте обнаружили жилище рабочих. Горожане предположили, что управляющая компания решила сэкономить и поселить их там на время ремонта.
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