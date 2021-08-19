Рабочие остались без денег за ремонт и устроили саботаж в Москве

Также в канале появились фотографии протекающей недоделанной крыши и заваленной отходами мусорокамеры. Объяснили это тем, что рабочие «пошли на крайние меры» из-за обмана и невыплат.

По информации «Москвич Mag», один из ремонтников в беседе с местной жительницей подтвердил, что ему и коллегам не выплачивают зарплату.

Ранее в подвале одного из жилых домов на Балаклавском проспекте обнаружили жилище рабочих. Горожане предположили, что управляющая компания решила сэкономить и поселить их там на время ремонта.

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