Рабочие закрасили историческую плитку в московском доме и возмутили россиян

Жильцы дома на улице Солянка возмутились, когда рабочие закрасили в одном из подъездов историческую метлахскую плитку во время ремонта. Фото опубликовали в группе Басманного района Москвы в Facebook.

«Как такое вообще могло в голову прийти? И покрасили еще так "творчески" — заплаточками, и присыпали желтую краску еще какими-то синими песчинками», — возмутилась автор топика. Женщина отметила, что краска зеленого цвета, нанесенная на перила и мусоропровод, выглядит так, будто осталась после ремонта заборов. Автор добавила, что дизайн и объем работ не согласовывались с жильцами.

«О боже… Какой ужас», «Заставить отмывать! Идиоты!», «Кровь из глаз от дизайна», — разделили россияне негодование женщины в комментариях. Кто-то посоветовал обратиться в санэпидемистанцию, так как краска для уличных работ может быть опасна для здоровья, если покрыть ею помещение.

Один из активистов дома Антон Бугаев рассказал «Мосленте», что для покраски подъезда ремонтники использовали дешевую масляную краску, имеющую неприятный запах. «Жилинспеция сказала, что во всех домах должно быть одинаково», — прокомментировал мужчина подобное решение. Он добавил, что вместе с соседями намерен обращаться в управляющую компанию. На данный момент вышестоящие инстанции не реагируют на претензии жильцов. «Как можно не прислушиваться к нам? Мы же собственники», — возмутился собеседник издания.

Кроме того, мужчина отметил, что метлахская плитка в подъезде может попадать под определение объекта культурного наследия согласно федеральному законодательству.

Ранее в доме на Новом Арбате коммунальщики очистили историческую плитку после обращений местных жителей. Полы пришлось очищать с помощью шпателей.