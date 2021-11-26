Рабочий порезал ножом коллегу на западе Москвы

Вооруженный конфликт между двумя рабочими произошел на западе Москвы. В результате драки один из мужчин порезал своего оппонента ножом, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по городу.

Об инциденте стало известно после того, как пострадавший попал в реанимационное отделение одной из столичных больниц. «Было установлено, что указанные травмы мужчина получил в ходе конфликта со своим коллегой, который ударил его ножом в бытовом вагончике на улице Ивана Франко», — рассказали правоохранители, уточнившие, что на данный момент подозреваемый задержан. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее на стройке в центре Москвы рабочий упал с высоты и разбился насмерть. После падения мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, но от полученных травм он скончался.