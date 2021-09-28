Рабочий в Москве признался в любви хозяйке коттеджа и пригрозил самоубийством

Рабочий забрался на крышу коттеджа, в строительстве которого он принимает участие, и признался хозяйке дома в любви, заявив, что покончит с собой, если женщина не ответит ему взаимностью. Видеозапись с места инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

Действие развернулось в Новой Москве. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как мужчина ходит по крыше коттеджа с ножом в руках, а женщина пытается уговорить его слезть оттуда.