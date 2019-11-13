Работник Black Star Burger зашел в McDonald's и пострадал

В центре столицы обокрали работника сети Black Star Burger. Об этом агентству «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, у 28-летнего бармена украли рюкзак с личными вещами в одном из ресторанов сети McDonald's. Ущерб составил пять тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело о краже.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!