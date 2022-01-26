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Ракова назвала условия введения дополнительных ограничений по коронавирусу

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Ракова назвала условия введения дополнительных ограничений по коронавирусу
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24» назвала условия введения дополнительных ограничений по COVID-19 в Москве.

«В зависимости от того, как будет развиваться ситуация. В зависимости от понимания, насколько медицинская система способна данные объемы пациентов "переварить", будем принимать решение», — сообщила заммэра.

Ранее Анастасия Ракова сообщала о том, что жители столицы смогут посетить врача как без записи, так и записавшись заранее на определенное время. Врач проведет осмотр, сделает экспресс- и ПЦР-тесты, а также при необходимости сделает дополнительные обследования.

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