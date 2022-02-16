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Прибывший из Средней Азии мужчина ранил ножом двоих полицейских в Москве

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Прибывший из Средней Азии мужчина ранил ножом двоих полицейских в Москве
Фото: Globallookpress.com

23-летний мужчина, прибывший из Средней Азии, ранил ножом двоих полицейских на юге Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, правоохранители прибыли по вызову в один из домов по улице Медынской после сообщения о драке в подъезде с участием троих человек. Один из задержанных напал на сотрудников правоохранительных органов с ножом, порезав им руки. После этого на место происшествия прибыли дополнительные наряды полиции.

Нападавший оказался уроженцем Таджикистана, не имеющим в Москве постоянного места жительства. Пострадавших полицейских госпитализировали с резаными ранами. По факту произошедшего проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве приезжий гражданин Таджикистана похитил 16-летнюю уроженку Дагестана с целью женитьбы.

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