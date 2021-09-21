Расчлененное тело мигранта нашли в подмосковном лесу

Части тела мужчины обнаружили в лесу в подмосковном Подольске. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

По данным источника, найденные две руки и две ноги принадлежат мигранту из Таджикистана. Полицейские установили, что расчлененному иностранцу на момент смерти было 53 года, также он имел судимость за разбой.

По предварительным данным, убийство мог совершить 35-летний житель Москвы, который также имеет судимости. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в подмосковном лесу недалеко от Балашихи нашли тело убитой женщины. Она умерла от множественных ножевых ранений в область груди.

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