Раскрыт бюджет Москвы на ближайшие три года: депутаты Московской городской думы в четверг, 10 декабря, приняли бюджет столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщил на заседании спикер городского парламента Алексей Шапошников, передает ТАСС.

«Бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов принят в окончательном чтении», — сказал Шапошников.

Согласно документу, доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 триллиона 642,74 миллиарда рублей. При этом на расходы заложено 3 триллиона 152,75 миллиарда рублей, дефицит составит 510 миллиардов. В 2022 и 2023 годах доходы составят 2 триллиона 895 миллиардов и 3 триллиона 161,3 миллиарда соответственно. Расходовать за эти годы планируется 3 триллиона 235,6 миллиарда и 3 триллиона 344,7 миллиарда, также ожидается дефицит в размере 340,6 миллиарда и 183,4 миллиарда рублей.

Как уточнил Шапошников, по итогам второго чтения были увеличены расходы на здравоохранение, социальную поддержку, образование, культуру, строительство и инвестиции, городское хозяйство и волонтерство. Он добавил, что столица продолжит реализацию транспортных, инфраструктурных и инновационных проектов. По ряду направлений, по его словам, прогнозируется снижение доходов, однако экономика столицы справляется с трудностями. «Уверен, благодаря общим усилиям все оптимистичные прогнозы сбудутся», — заключил он.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!