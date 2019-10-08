Раскрыт доход московских таксистов

Средних доход водителей такси в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 83 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на исследование Аналитического центра при правительстве России.

Отмечается, что в других городах-миллионниках водители такси получают примерно 74 тысячи рублей в месяц. В целом по России зарплаты водителей в 2018 году выросли почти в два раза: в миллионниках в 2017 году таксисты зарабатывали в месяц 35 тысяч рублей, а в 2018-м — уже 63 тысячи рублей. В городах с населением более 500 тысяч человек зарплаты водителей выросли с 24 тысяч до 47 тысяч рублей.

По мнению экспертов, резкий рост зарплат связан с популяризацией в крупных городах агрегаторов — в 2019 году они заняли порядка 60 процентов легального рынка такси.

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