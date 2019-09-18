Раскрыт источник средств на строительство московского метро

Одна из крупнейших программ строительства столичной подземки полностью финансируется за счет экономии на размещении городских заказов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает в среду, 18 сентября, РИА Новости.

По его словам, общая экономия на всех стадиях размещения заказов составляет около трех миллиардов долларов (193 миллиарда рублей). Такой показатель достигается благодаря ежегодному совершенствованию работы над городским заказом, подчеркнул градоначальник.

Собянин заметил, что аналогичная задача стоит, в том числе при закупках медицинского оборудования. «Последние торги, которые мы провели в Москве с привлечением непосредственно производителей, позволили снизить цены на закупку оборудования на 30 процентов», — указал он.

В январе стало известно о том, что в 2021-2022 годах планируется начать строительство новой ветки столичного метро, которая свяжет центр Москвы с Рублево-Архангельским. Работы будут проводиться в два этапа: сначала планируется построить участок линии от района Строгино до Рублево-Архангельского, а затем — участок от Строгино в центр Москвы, где новую ветку соединят с действующей станцией «Шелепиха» Большой кольцевой линии метро.

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