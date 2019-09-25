Раскрыт набор московского патрульного

На двух снимках можно увидеть всю экипировку работников дорожного патруля и предметы, которыми они пользуются в процессе работы. В частности, сотрудники центра показали свою спецодежду, инструменты и даже квадрокоптер.

Суть Tetris Challenge заключается в том, чтобы показать все предметы, используемые представителями той или иной профессии на работе, аккуратно разложив их на земле. Он начал распространяться в соцсетях после того, как двое полицейских из швейцарского Цюриха опубликовали в Facebook фото, где они лежат рядом со служебным автомобилем в окружении предметов своей экипировки.

Особую популярность флешмоб получил среди сотрудников экстренных служб: в соцсетях к нему уже присоединились сотни спасателей, пожарных, полицейских, медиков и работников других ведомств из России, Белоруссии, Испании, Германии, Австрии, Венгрии, Новой Зеландии и других стран.

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