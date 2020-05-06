Раскрыт объект гнева москвичей

Люди, нарушающие режим самоизоляции, вызывают гнев у москвичей, соблюдающих предписания властей. Об этом заявил руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков, передает ТАСС.

«Сейчас отмечается большой негатив к тем людям, которые нарушают режим самоизоляции, так как люди понимают, что чем больше кто-то нарушает, тем дольше все сидят дома», — объяснил он.

Капков также раскрыл статистику постов на тему самоизоляции в социальных сетях. По его словам, количество подобных публикаций снизилось с 1,5 миллиона до 750 тысяч в день. «Сейчас меняется акцент, то есть люди уже смирились с самоизоляцией, понимают, что это ответственно, что это уже касается не каких-то абстрактных жителей, а их самих и их близких», — добавил глава центра урбанистики.

93 процента горожан соблюдают режим самоизоляции непосредственно в Москве, 85 процентов отказались от общения с родственниками старше 65 лет, отметил Капков.

По данным на 6 мая, в Москве выявлено почти 86 тысяч случаев заражения коронавирусом; 8,4 тысячи пациентов выздоровели, свыше 850 человек скончались. Режим самоизоляции действует в столице с конца марта, сроки его снятия власти пока не обозначали, однако известно, что с 12 мая он ослаблен не будет.

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