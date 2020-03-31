Раскрыт состав продуктового набора московского школьника по случаю коронавируса

В сети раскрыли состав продуктового набора московского школьника, выдаваемого городскими властями на фоне распространения коронавируса. Фотографии коробок и их содержимого опубликовал пользователь портала Pikabu.

Как видно на снимках, набор продуктов, выдаваемых на неделю, может варьироваться, однако обязательно включает в себя два литра молока. Также в него могут входить различные крупы — гречка или рис, макароны, сахар, рыбные консервы, консервированная кукуруза, сухие завтраки, мука и печенье.

Кроме того, столичным школьникам полагается сгущенное молоко, сок, шоколад, какао и чай.

По словам автора поста, в коробки с продуктовыми наборами также были вложены памятки, напоминающие о мерах предосторожности при получении посылок.

По данным на 31 марта, в Москве зафиксировано 1613 случаев заражения коронавирусом. С 30 марта в столице введен режим всеобщей изоляции. Жителям города разрешено выходить из дома только в строго регламентированных случаях, в том числе для похода в продуктовый магазин или аптеку, а также выгула домашних животных. Московских школьников отправили на каникулы с 21 марта, при этом учащимся из льготных категорий, которым положено горячее питание, предоставили продуктовые наборы.

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