Раскрыта доля привившихся от коронавируса москвичей

Женщины чаще прививаются от коронавируса по сравнению с мужчинами. Долю прошедших вакцинацию раскрыли РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Так, количество привившихся женщин и мужчин поделились почти поровну: 52 процента — это женщины, 48 процентов — мужчины. В Москве масштабная вакцинация от COVID-19 началась 5 декабря прошлого года.

Президент России Владимир Путин поручил с 18 января начать массовую вакцинацию жителей страны от коронавируса. По словам главы государства, с этим не должно возникнуть проблем, поскольку препарат «Спутник V» не требует особых условий транспортировки.

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