Раскрыта личность вырезавшего женщине сердце жителя Москвы

46-летний уроженец Новосибирской области Алексей убил 41-летнюю женщину в квартире на западе Москвы и вырезал ей сердце, а затем покончил с собой. Личность убийцы раскрыло издание «Московский комсомолец».

Владелец квартиры на Никулинской улице, майор вооруженных сил в запасе, сдавал Алексею жилье с 2018 года. По его словам, мужчина называл себя доктором и заявлял, что закончил мединститут и работал в клинике. Позднее эту информацию опровергли его родственники. Майор отметил, что Алексей не имел вредных привычек, выглядел опрятно и был «всегда на позитиве». Его сожительницу Ольгу владелец квартиры ни разу не видел.

Арендодатель заявил, что мужчина увлекался сыроедением, целительством, эзотерикой, массажем и даже предлагал майору целебные продукты. Во время пандемии Алексей стал часто бывать в Крыму и объяснял это бизнесом. В родном городе у него остались пожилая мать и дочь-студентка, с которой убийца разговаривал накануне преступления.

Ранее стало известно о мужчине, чье тело нашли под окнами дома в районе Тропарево-Никулино. Поднявшись в одну из квартир, полицейские обнаружили тело женщины без головы и с вырезанным сердцем. Убийца оставил записку, в которой признался в любви и заявил, что «чем больше правды, тем чище этот мир».

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