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Раскрыта мошенническая схема автоподставщика-юриста из Москвы

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Раскрыта мошенническая схема автоподставщика-юриста из Москвы
Кадр: Telegram-канал «112»

26-летний юрист Евгений Афанасьев из Москвы попадает в подставные ДТП в среднем один раз в 11 дней, спровоцировав за последнее время не менее 70 аварий. В Telegram-канале «112» раскрыли схему мошенника.

Находясь за рулем своей иномарки Bentley Continental мужчина уже заработал на страховых выплатах около 130 миллионов рублей. Так, юрист действует по следующей схеме: известно, что все аварии происходят на участках с круговым движением и второй участник ДТП всегда грузовой автомобиль — юридическое лицо.

Далее, когда водитель грузовика совершает съезд с кругового движения, авто Афанасьева уходит в «мертвую зону» грузовой машины, и намеренно врезается в нее. В итоге виновными признают водителей грузовиков, а мошенник обращается в страховую, требуя возместить ущерб в размере 400 тысяч рублей. Отмечается, что с одной аварии автоподставщик зарабатывает почти два миллиона рублей.

Ранее жительница Москвы рассказала в группе в Facebook о дорожном мошеннике, который обманным путем выманивает у жителей города деньги

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