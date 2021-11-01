Раскрыта самая часто нарушающая антиковидные меры сеть продуктовых в Москве

На данный момент сеть продуктовых магазинов «Дикси» стала самым часто нарушающим антиковидные меры московским супермаркетом. Данные об этом раскрыли в РИА Новости со ссылкой на столичный Оперштаб.

Около 40 процентов магазинов «Дикси», по данным ведомства, не соблюдали меры против COVID-19. Это стало самым высоким показателем в городе.

С 25 по 31 октября в Москве провели 412 проверок на соблюдения антиковидных предписаний. Нарушения нашли на 118 объектах, 16 из них приостановили работу. К административной ответственности привлекли 124 юридических лица и индивидуальных предпринимателя.

Ранее стало известно, что магазин «Дикси» на юго-востоке Москвы опечатали из-за несоблюдения масочного режима и отсутствия дезинфекции в помещении.