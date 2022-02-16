Раскрыта стоимость аренды «блогерской» квартиры в Москве

Представители столичных агентств недвижимости рассказали, что в Москве появился новый тренд — блогеры в складчину снимают дорогие квартиры, чтобы снимать там ролики о своей якобы богатой жизни, пишет KP.RU. Эксперты раскрыли среднюю стоимость аренды подобной недвижимости в городе.

Все началось с так называемых TikTok-хаус, где проживает сразу несколько человек, чтобы снимать контент. Для этого блогеры выбирают загородный дом или элитные апартаменты в центре Москвы. Такое жилье обойдется в сумму от 170 тысяч до 2,5 миллиона рублей в месяц. Так как цена достаточно высока, звезды соцсетей делят оплату на всех участников — чем их больше, тем дешевле.

«Раньше элитными пентхаусами интересовались иностранцы, топ-менеджеры крупных компаний. Теперь добавились группы блогеров. Они ищут квартиры с красивыми видами на город, с дорогой мебелью, так как все это попадет фоном в их ролики», — рассказывает специалист по элитной недвижимости Светлана Савенкова.

Так, апартаменты с видом на Тверскую можно арендовать за 760 тысяч рублей в месяц. Есть варианты с шестью ванными комнатами возле Киевского вокзала — 1,2 миллиона рублей. Квартиру с отдельной террасой на Воробьевых горах, где можно загорать и делать барбекю, сдают за 1,5 миллиона рублей.

Отмечается, что начинающие блогеры арендуют фотостудии на пару часов, куда привозят много одежды и делают за раз сотни кадров и видео. Это позволяет публиковать контент в течение продолжительного времени. Аренда фотостудии обойдется гораздо дешевле, чем платить за квартиру, в среднем около 3000 рублей в час.

Ранее сообщалось, что средняя цена квартиры в Москве достигла исторического максимума и превысила 13 миллионов рублей.