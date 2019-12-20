Раскрыта стоимость создания московской копии Tesla Cybertruck

Участник Youtube-канала «Пушка гараж» раскрыл стоимость создания копии еще не вышедшего электрического пикапа Tesla Cybertruck. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

По его словам, Cybertruck обошелся ему в 80 тысяч рублей, включая покупку автомобиля — подержанную «девятку» (ВАЗ-2109). Над тюнингом работали три человека, весь процесс занял восемь дней.

19 декабря на дорогах Москвы впервые заметили копию Tesla Cybertruck. На кадрах машина серебристого цвета двигалась в общем транспортном потоке. Однако известно, что Cybertruck еще не поступил в продажу, хотя предзаказ на них уже открыт.

В ноябре американский предприниматель Илон Маск представил Cybertruck на презентации в Лос-Анджелесе. Максимальное расстояние, на которое хватит заряда аккумулятора машины, оценивается в 800 километров и более. Автомобиль способен разгоняться до 96 километров в час всего за 2,9 секунды.

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