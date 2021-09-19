Раскрыта судьба пойманного на избирательном участке в Москве енота: общественный штаб по наблюдению за выборами в столице сделал животное своим символом. Об этом сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов, его слова приводит РИА Новости.

«Согласились, что эмблемой штаба станет енот Том. Идет вопрос о том, переименовывать его или нет, как быть с авторским правом. Так что может быть мы объявим конкурс на лучшее имя для енота штаба по наблюдению», — сказал Венедиктов.

В первый день выборов, 17 сентября, сообщалось, что в Москве на избирательном участке №1262 несколько минут ловили енота. Москвич принес животное с собой в переноске, но оно выбралось и бегало до тех пор, пока его не поймали полицейские.

В Москве 17, 18 и 19 сентября помимо выборов в Госдуму проходят довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. В столице открыли более 3,6 тысячи избирательных участников, также есть возможность проголосовать онлайн.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!