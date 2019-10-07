Раскрыта судьба заставшего Хрущева московского бордюра

Старый бордюрный камень в Москве после демонтажа используется в дорожных работах. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал глава столичного департамента капремонта Алексей Елисеев.

По словам чиновника, если это гранитный камень, отстоявший 50-60 лет — со времен правления Никиты Хрущева — то его дробят и используют для укрепления обочин при строительстве дорог в Новой Москве. «Бетонный бой и асфальтобетонная крошка — тоже материалы повторного применения», — добавил он, не уточнив сферу применения бетона и асфальта.

Елисеев отметил, что ежегодно в столице ведутся работы примерно на 20 миллионах квадратных метрах покрытия, на что требуется порядка 1,5 миллиона погонных метров камня. «На 855 объектах, которые в этом году в работе, бордюры меняются с двух сторон улицы. В итоге получается достаточно большая протяженность», — сказал чиновник.

Гранитный камень, по словам Елисеева, стоит 2,4 тысячи рублей за штуку против 1 тысячи за бетонный камень, но и служит гораздо дольше — 50–60 лет вместо 5–7.

В июле сообщалось, что в Москве на четырех тендерах планируется приобрести больше 940 километров бордюра из гранита на общую сумму 2,99 миллиарда рублей. По данным «Коммерсанта», это рекордная покупка для столицы.

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