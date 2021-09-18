Раскрыта явка москвичей в первый день выборов в Госдуму

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов раскрыл явку москвичей в первый день выборов в Госдуму. По его данным, она составила 23,07 процента, передает РИА Новости.

Очно проголосовали в Москве почти 534 тысячи избирателей, что составило почти 7 процентов в абсолютных цифрах. Вместе с онлайн-голосованием этот показатель составляет более 23 процентов, пояснил Венедиктов.

17 сентября в России прошел первый день выборов в Госдуму VIII созыва. В Москве помимо выборов в Госдуму проходят довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. В столице открыли более 3,6 тысячи избирательных участников, также есть возможность проголосовать онлайн.

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