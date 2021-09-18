Раскрыта явка на онлайн-голосование в Москве

Явка избирателей на онлайн-голосование в Москве составляет 63,5 процента. Об этом сообщила Общественная палата столицы на своем официальном портале.

Система электронного голосования доступна круглые сутки — за ночь проголосовали почти 100 тысяч москвичей. За сутки в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и муниципальный совет Щукино поучаствовали более миллиона жителей столицы. В Общественной палате уточнили, что система работает без сбоев.

В Москве начался второй день голосования. Все избирательные участки начали работу в штатном режиме с 8:00.

Наблюдатели Общественного штаба прибыли на свои рабочие места. О выходе на участок они сообщают с помощью приложения «Мобильный наблюдатель».

Очное и дистанционное голосование завершатся 19 сентября в 20:00.

Ранее политолог Алексей Чеснаков объяснил заинтересованность населения в онлайн-голосовании. По словам эксперта, власти продемонстрировали свою открытость, организовав «важную и нужную» платформу для граждан. Чеснаков порекомендовал москвичам участвовать в голосовании именно в формате онлайн.

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