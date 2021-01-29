Раскрыто богатое наследство Ланового

Раскрыт размер богатого наследства российского и советского актера Василия Ланового, который скончался на 88-м году жизни вечером 28 января. Артист оставил семье недвижимость в подмосковном поселке Внуково, передают «Дни.ру».

Портал уточняет, что Внуково занимало значимую позицию в рейтинге мест жительства советской элиты. Соседями Ланового по даче были актер Александр Абдулов и журналист Владимир Познер.

Как сообщают «Дни.ру», Лановой потратил на приобретение указанного дома миллион долларов, однако на сегодняшний день недвижимость стоит на 500 тысяч долларов больше. Кроме того, актер оставил после себя жилье вблизи Арбата предположительной стоимостью от 50 миллионов рублей и выше.

На наследство артиста будут претендовать минимум два человека — его вдова актриса Ирина Купченко и их сын Александр.

28 января состояние Ланового резко ухудшилось, хотя еще сутки назад медики утверждали, что оно стабильно. Актера подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию, позднее он пережил клиническую смерть. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, народный артист СССР несколько недель находился в больнице. Врачи оценивали состояние актера как крайне тяжелое.

За свою карьеру Лановой сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Анна и Командор», «Дни Турбиных». Среди его наград — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почета, премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие.

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