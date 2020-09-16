Раскрыто будущее «Москва-Сити»

«Деловой центр уже работает не только на девелоперов или бизнес, который здесь находится. Он работает на весь город, на всех его жителей», — отметил градоначальник.

Так, в ближайшие годы планируется построить еще пять башен — One Tower (444 метра), «Империя 2» (81 метр), Sensorium Hall (53 метра) и два многофункциональных комплекса (283 и 228 метров каждый). Строительство башен «Москва-Сити» ведется за счет средств частных инвесторов.

В 2020 году откроют четыре новых маршрута сити-шаттлов СТ3 («Долгоруковская улица» — «Станция Деловой центр»), СТ4 («3-я Песчаная улица» — «Центр международной торговли»), СТ5 («Олсуфьевский переулок» — «Станция Деловой центр») и СТ6 («Мосфильмовская улица, 74» — «Центр международной торговли»), а к 2024 году запустят шестую линию рельсового транспорта — будущий диаметр МЦД-4 со станциями «Поклонная гора», «Кутузовская» и «Камушки».

Помимо этого, появятся четыре станции Большой кольцевой линии, обустроят причал, запустят новую вылетную магистраль, говорится в публикации. Также по программе реновации планируется переселение жителей из 52 старых пятиэтажек.

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