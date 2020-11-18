Раскрыто число нарушивших самоизоляцию москвичей за все время пандемии

Более одной тысячи москвичей нарушили режим обязательной самоизоляции с начала ноября. Такие данные раскрыл ТАСС начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Речь идет о гражданах с подтвержденным анализом на коронавирус, проходящих лечение на дому. Общее число нарушителей режима за весь период его действия составило около 91 тысячи.

Количество таких нарушений к концу октября снизилось с одной тысячи до 100 случаев в сутки. В сентябре власти Москвы отменили требование для граждан с симптомами ОРВИ и отрицательным тестом на COVID-19 соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

В Москве нахождение граждан с коронавирусом дома контролируется сервисом «Социальный мониторинг» на смартфоне. Приложение отслеживает геолокацию пользователя и периодически отправляет пуш-уведомления для подтверждения местонахождения с помощью фотографии.

Нарушителям грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. При этом если они передвигались на транспорте, сумма возрастет до пяти тысяч рублей. В таком случае их также отправят на лечение в медучреждение.

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