Раскрыто число прошедших полную вакцинацию от COVID-19 москвичей

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом раскрыли, что вакцинацию от COVID-19 первым компонентом в Москве прошли почти 5,9 миллиона москвичей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Вакцинация первым компонентом — 5 898 983 человек. Полная вакцинация — 5 454 619 человек», — сообщили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что возможным обладателями поддельных справок о вакцинации против COVID-19 могли стать 500 тысяч жителей Москвы и Подмосковья. По данным «Коммерсанта», в сети появилась база данных якобы клиентов организаций, торгующих фейковыми справками.