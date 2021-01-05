Раскрыто место и время похорон актера Владимира Коренева

Актера Владимира Коренева, известного по главной роли в фильме «Человек-амфибия», похоронят на Введенском кладбище в Москве. Об этом сообщается на сайте Электротеатра Станиславский.

Прощание с народным артистом России состоится во вторник, 5 января. Гражданская панихида пройдет на основной сцене Электротеатра Станиславский (Тверская улица, 23) с 10:00 до 12:00. Затем он будет похоронен на кладбище рядом с отцом и матерью.

Артист умер на 81-м году жизни после заражения коронавирусом. Перед смертью он находился в «красной зоне» с COVID-19.

Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Помимо актерской деятельности в театрах и кино, он был педагогом. Во время обучения на последнем курсе ГИТИСа артист получил роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», благодаря которой и стал известен.

Также актер снялся в таких картинах, как «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение», «Дорога в ад» и других. Коренев был ведущим артистом труппы Электротеатра Станиславский.

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