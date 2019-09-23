Раскрыто преимущество московского такси и каршеринга перед личным авто

В большинстве случаев передвижение на такси и каршеринге выгоднее, чем использование собственного автомобиля. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Яндекс.Такси» и Datainsight, передает ТАСС.

Согласно опубликованным данным, ездить на личном авто жителю столицы обходится дешевле только в том случае, если он проезжает на нем более 20 тысяч километров в год. При меньшем пробеге наиболее выгодным является каршеринг, а затем — такси.

Отмечается, что в ходе анализа эксперты учитывали несколько типов поездок — на работу и с нее, в магазины, к родственникам и за город по выходным, ценовую категорию транспортного средства (Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan и Toyota Camry) и его возраст, а также все базовые расходы (бензин, ремонт, парковки, штрафы, страховки, инвентарь и сезонная смена резины) и амортизацию.

Так, например, владение новым личным Hyundai Solaris — при условии пробега в пять тысяч километров за год — обойдется в 329 тысяч рублей за указанный период. При этом преодоление такого же расстояния на такси будет стоить 142 тысячи рублей, а на каршеринге — 102 тысячи рублей. Если увеличить пробег до десяти тысяч километров в год, показатели окажутся следующими: 340, 293 и 211 тысяч рублей соответственно. При поездках на 20 тысяч километров в год и более — 361, 586 и 423 тысячи рублей соответственно.

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